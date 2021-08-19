У ВООЗ повідомили про ризики

Виробник вакцини Інститут сироватки Індії підтвердив, що дози були підробленими. У ВООЗ водночас повідомили, що підроблені вакцини "становлять серйозний ризик для загальносвітового здоров'я населення".

До теми В США почалася "пандемія нещеплених": Байден про захворюваність на COVID-19

Офіційної заяви уряду Індії немає, але в місцевих звітах йдеться, що міністерство охорони здоров'я країни розслідує це питання.

Хоча у нас є сильна система запобігання подібним випадкам, але завдяки такому розвитку подій єдине, що ми хочемо гарантувати, це те, щоб жодна людина не отримала підроблену вакцину,

– йдеться в заяві відомства.

Covishield – що це за препарат Covishield – це версія ін'єкційного джебу AstraZeneca, яка є найбільш широко використовуваною вакциною в Індії, на сьогодні введено понад 486 мільйонів доз.

Важливо! Сироватку вакцин Covishield масово постачали у країни Азії, Африки та Південної Америки – в рамках угод, укладених з різними урядами, та глобальної схеми Covax для бідніших країн. До слова, це перша вакцина, яку використовували й в Україні.

Експорт вакцин призупинили ще у квітні

Після погіршення ситуації із захворюваністю в Індії, уряд країни призупинив поставки сировини, пріоритетом досі залишаються внутрішні потреби країни. Водночас є дані, що експорт можуть відновити до кінця цього року.

Індія є другою країною світу та найбільше постраждала від наслідків пандемії. Наразі там хочуть вакцинувати більшість населення до кінця цього року.

Від початку пандемії на коронавірус захворіли понад 32 мільйони людей, жертвами недуги стали щонайменше 433 тисячі хворих.