Ситуація покращується третій тиждень поспіль
У щотижневому звіті агентства охорони здоров'я ООН про пандемію ВООЗ повідомила, що минулого тижня було зареєстровано понад 12 мільйонів нових випадків зараження коронавірусом.
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Кількість нових смертей від COVID-19 впала на 8% до приблизно 67 000 у всьому світі, вперше з початку січня щотижнева смертність знизилася.
Найбільша кількість нових випадків COVID-19 зафіксована у Росії, Німеччині, Бразилії, США та Південній Кореї.
Омікрон все ще домінує
ВООЗ заявила, що Омікрон залишається домінуючим варіантом у всьому світі.
Також організація повідомила, що усі наявні вакцини формують достатню кількість антитіл, а "бустерна вакцинація суттєво покращує (ефективність вакцини)" проти Омікрону.
Водночас все ще немає остаточних даних про те, як довго триває такий захист.
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