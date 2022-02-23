Ситуація покращується третій тиждень поспіль

У щотижневому звіті агентства охорони здоров'я ООН про пандемію ВООЗ повідомила, що минулого тижня було зареєстровано понад 12 мільйонів нових випадків зараження коронавірусом.

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Кількість нових смертей від COVID-19 впала на 8% до приблизно 67 000 у всьому світі, вперше з початку січня щотижнева смертність знизилася.

Найбільша кількість нових випадків COVID-19 зафіксована у Росії, Німеччині, Бразилії, США та Південній Кореї.

Омікрон все ще домінує

ВООЗ заявила, що Омікрон залишається домінуючим варіантом у всьому світі.

Також організація повідомила, що усі наявні вакцини формують достатню кількість антитіл, а "бустерна вакцинація суттєво покращує (ефективність вакцини)" проти Омікрону.

Водночас все ще немає остаточних даних про те, як довго триває такий захист.

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