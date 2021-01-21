Всесвітня організація охорони здоров'я веде спостереження за процесом вакцинації проти COVID-19. На сьогодні у світі не зареєстровано летальних випадків внаслідок імунізації проти коронавірусу жодним із дозволених препаратів.

Чому алергічні реакції це норма

Експерти ВООЗ зафіксували побічні ефекти у вигляді анафілактичного шоку, але летальних випадків не було. Про це під час пресконференції 20 січня, заявила експертка ВООЗ Маріанджела Сімао.

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У нас є вакцина, яка широко використовується на ринку. Це Pfizer. І ми поки не побачили жодної смерті від вакцин, які на цей час використовуються,

– сказала представниця ВООЗ.

Зверніть увагу! ВООЗ дійсно зареєструвала випадки анафілактичного шоку внаслідок вакцинації Pfizer, до того ж у деяких вакцинованих була схильність до алергічних реакцій. В таких випадках ВООЗ радить вакцинуватися під наглядом лікарів. Але ні анафілактичний шок, ні алергічні реакції не становлять значної небезпеки для людей та їх здоров'я.

Анафілактична реакція означає, що тіло занадто сильно реагує на ліки, їжу або інші речовини,

– пояснили у ВООЗ.

Є ще 12 потенційних вакцини

ВООЗ ретельно стежить за використанням ще 12 препаратів, які очікують оцінку ефективності та безпеки від експертів організації. Рекомендації по їх використанню будуть оновлювати.

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