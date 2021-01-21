У ВООЗ пояснили алергічні реакції на вакцину проти COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я веде спостереження за процесом вакцинації проти COVID-19. На сьогодні у світі не зареєстровано летальних випадків внаслідок імунізації проти коронавірусу жодним із дозволених препаратів.
Чому алергічні реакції це норма
Експерти ВООЗ зафіксували побічні ефекти у вигляді анафілактичного шоку, але летальних випадків не було. Про це під час пресконференції 20 січня, заявила експертка ВООЗ Маріанджела Сімао.
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У нас є вакцина, яка широко використовується на ринку. Це Pfizer. І ми поки не побачили жодної смерті від вакцин, які на цей час використовуються,
– сказала представниця ВООЗ.
Анафілактична реакція означає, що тіло занадто сильно реагує на ліки, їжу або інші речовини,
– пояснили у ВООЗ.
Є ще 12 потенційних вакцини
ВООЗ ретельно стежить за використанням ще 12 препаратів, які очікують оцінку ефективності та безпеки від експертів організації. Рекомендації по їх використанню будуть оновлювати.
Що відомо про смертельні випадки після вакцинації
- З початку масової вакцинації проти коронавірусу в Норвегії зареєстрували 33 смерті людей старше 75 років. Всім їм була введена вакцина Pfizer.
- Причинно-наслідковий зв'язок між вакцинацією та смертю не встановили. Усі померлі були похилого віку з серйозними хронічними захворюваннями.
- Близько сотні громадян Нідерландів, які вже отримали щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer / BioNTech, повідомили про побічні ефекти препарату.
- У двох випадках спостерігалися тяжкі алергічні реакції.
- Люди після вакцинації також часто повідомляли про висипання і набряки навколо очей, біль в місці ін'єкції, головний біль і втому.
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