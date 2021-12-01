В організації наголосили, що не бачать потреби у тому, щоб розробляти цілковито нову вакцину через варіант Омікрон. Досить доопрацювати ті, які вже є.

До теми Moderna та Pfizer готуються випустити вакцину від штаму Омікрон

Там зазначили, що поки немає даних про меншу ефективність вакцини через Омікрон.

Немає необхідності розробляти нову вакцину, достатньо внести незначні зміни в чинні формули,

– зазначив представник ВООЗ.

Також поки немає підстав вважати, що у варіанту Омікрон більш тривалий інкубаційний період, ніж у інших штамів.

Довідка. Як заявив представник ВООЗ на прес-конференції, станом на 1 грудня Омікрон виявили в 24 країнах. Більшість пацієнтів хворіють в легкій формі.

Вакцина від штаму Омікрон: що відомо

У Moderna заявили, що можуть випустити змінену вакцину від нового штаму коронавірусу Омікрон.

Pfizer також почала розробку вакцини від нового варіанту.

Обидві компанії зазначили, що поки неясно, чи знадобляться нові рецептури, чи поточні вакцинації від коронавірусу забезпечать захист від нового варіанту.

Увага! Раніше у фармацевтичній компанії BioNTech заявили, що бустерне щеплення від COVID-19 збільшує захист від штаму Омікрон.

AstraZeneca також зараз проводить нові дослідження в районах, де виявили новий штам. Компанія тестує свою вакцину проти Омікрону.

Тим часом вчені з Китаю відкрили антитіло для розробки універсальної вакцини від коронавірусу.

Що відомо про новий варіант коронавірусу Омікрон Штам ідентифікували 24 листопада у Південній Африці. Згодом його зафіксували у Європі, Австралії, Ізраїлі та Канаді. В Україні випадків інфікування новим варіантом коронавірусу



Всесвітня організація охорони здоров'я 26 листопада 2021 року кваліфікувала новий штам коронавірусу Омікрон як Штам ідентифікували 24 листопада у Південній Африці. Згодом його зафіксували у Європі, Австралії, Ізраїлі та Канаді. В Україні випадків інфікування новим варіантом коронавірусу не виявили. Всесвітня організація охорони здоров'я 26 листопада 2021 року кваліфікувала новий штам коронавірусу Омікрон як такий, що викликає занепокоєння. Відомо, що цей штам, що має велику кількість мутацій, що потенційно може робити його більш заразним і краще пристосованим. Однак, це наразі точно не відомо. Деякі вчені вважають, що Омікрон має потенціал стати небезпечнішим за Дельту

Все, що наразі відомо про новий варіант коронавірусу Омікрон – читайте у матеріалі Здоров'я 24.