Експертка ВООЗ Марія ван Керкхове вважає, що рівень смертності від COVID-19 може зростати не лише через появу нових штамів вірусу. Причиною також може бути перевантаження системи охорони здоров'я.

Епідеміологиня закликала робити все можливе, щоб зупинити передачу будь-яких різновидів інфекції. Про це вона заявила під час брифінгу 22 січня, повідомляє 24 канал.

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Ван Керкхове зазначила, що британські вчені вже надали інформацію ВООЗ про новий штам вірусу – він може мати вищу летальність.

Від чого залежить рівень смертності

Епідеміологиня пояснила, яким чином перевантаження системи охорони здоров'я впливає на збільшення смертності.

Кількість хворих зростає тоді, коли підвищується швидкість передачі інфекції.

Чим більше випадків зараження, тим більше госпіталізацій – більшій кількості людей потрібне лікування у стаціонарі.

Внаслідок цього починається перевантаження системи охорони здоров'я, яке веде до збільшення смертності.

Що відомо про "британський" штам коронавірусу:

У Великій Британії виявили спалах нового штаму COVID-19.

Багато країн вже закрили свої повітряні кордони з Великою Британією.

За попередньою інформацією, мутований COVID-19 на 70% заразніший ніж вже відомий.

У ВООЗ пояснили, що вірогідність мутацій вірусу збільшується зі зростанням його передачі, а у процесі змін вірус поступово пристосовується до організму людини.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу