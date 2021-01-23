Рівень смертності зріс: у ВООЗ пояснили, що впливає на летальність COVID-19
Експертка ВООЗ Марія ван Керкхове вважає, що рівень смертності від COVID-19 може зростати не лише через появу нових штамів вірусу. Причиною також може бути перевантаження системи охорони здоров'я.
Епідеміологиня закликала робити все можливе, щоб зупинити передачу будь-яких різновидів інфекції. Про це вона заявила під час брифінгу 22 січня, повідомляє 24 канал.
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Ван Керкхове зазначила, що британські вчені вже надали інформацію ВООЗ про новий штам вірусу – він може мати вищу летальність.
Від чого залежить рівень смертності
Епідеміологиня пояснила, яким чином перевантаження системи охорони здоров'я впливає на збільшення смертності.
- Кількість хворих зростає тоді, коли підвищується швидкість передачі інфекції.
- Чим більше випадків зараження, тим більше госпіталізацій – більшій кількості людей потрібне лікування у стаціонарі.
- Внаслідок цього починається перевантаження системи охорони здоров'я, яке веде до збільшення смертності.
Що відомо про "британський" штам коронавірусу:
- У Великій Британії виявили спалах нового штаму COVID-19.
- Багато країн вже закрили свої повітряні кордони з Великою Британією.
- За попередньою інформацією, мутований COVID-19 на 70% заразніший ніж вже відомий.
- У ВООЗ пояснили, що вірогідність мутацій вірусу збільшується зі зростанням його передачі, а у процесі змін вірус поступово пристосовується до організму людини.
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