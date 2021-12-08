ВООЗ пояснили, чи насправді вакцини неефективні проти Омікрону

Імовірно, що Омікрон не такий небезпечний, як вважали раніше. Тож у ВООЗ закликали не панікувати та продовжувати вакцинацію доступними препаратами.

Річ у тім, що у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що вже існуючі вакцини від коронавірусу, як і раніше, мають захищати від недуги. Зокрема, від тяжкого перебігу хвороби у випадку зараження штамом Омікрон.

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У відомстві наголосили, що доказів низької ефективності препаратів проти нового варіанту не виявили.

Поки що немає жодних ознак того, що Омікрон краще уникатиме дії вакцин, ніж інші варіанти,

– заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій, доктор Майк Райан.

Він наголосив, що є високоефективні вакцини, які довели свою дієвість проти всіх варіантів. Мовиться про запобігання тяжких захворювань та госпіталізацій. Тож "немає причин очікувати, що цього не буде".

Що кажуть попередні дані про вакцинацію та Омікрон

Перші лабораторні випробування нового варіанта коронавірусу в Південній Африці показали, що він може "частково ухилятися" від щеплення Pfizer. Вчені визначили, що антитіла від вакцини Pfizer можуть бути в 40 разів менш ефективними проти коронавірусу Омікрон, ніж від початкового варіанту COVID-19. Однак ці дані не повні, оскільки результати, засновані на аналізах крові 12 людей.

Крім цього, початкові дані свідчать про те, що Омікрон заражає людей в легкій формі та не є небезпечніший, ніж інші штами.

Вчені стверджують, що виявили "прихований" варіант штаму коронавірусу Омікрон. За їхніми словами, його неможливо відрізнити від інших штамів за допомогою ПЛР-тестів.

Важливість вакцинації / Інфографіка 24 каналу