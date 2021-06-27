Поки що навіть вакцинація "не має давати людям відчуття безпеки". Про це заявила помічниця генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао.
До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19
Людям треба й надалі постійно носити маски, бути в провітрюваних місцях, стежити за гігієною рук, фізичною дистанцією, уникати натовпів. Ці заходи по цей час важливі: навіть якщо ви повністю вакциновані, вірус продовжує поширюватися,
– розповіла Сімао.
Чому вакцинація поки що не може зупинити пандемію?
Коли частина людей залишається сприятливою до вірусу, а інша має імунітет, вірус отримує ідеальні умови для еволюції, тобто для різноманітних мутацій.
Так, у сприятливих організмах вірус продовжує створювати багато своїх копій та намагатися інфікувати тих людей, які вже мають антитіла. Саме тому найголовніше зараз – вакцинувати якомога більшу кількість населення світу, аби не починати створення та розробку COVID-вакцин з нуля.
Чому коронавірус мутує
Джерело: Healthline
- Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.
- Чим більше копій вірусу створюється, тим більше виникає його мутацій. Їхня основна мета – виживання. Еволюційно залишаються найсильніші варіанти, які здатні протистояти імунітету та ті, що легше інфікують. Таким чином найсильніші популяції вірусів витісняють слабших.
- Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна і більшість нових варіантів не становлять небезпеки.