Поки що навіть вакцинація "не має давати людям відчуття безпеки". Про це заявила помічниця генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао.

До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Людям треба й надалі постійно носити маски, бути в провітрюваних місцях, стежити за гігієною рук, фізичною дистанцією, уникати натовпів. Ці заходи по цей час важливі: навіть якщо ви повністю вакциновані, вірус продовжує поширюватися,

– розповіла Сімао.

Чому вакцинація поки що не може зупинити пандемію?

Коли частина людей залишається сприятливою до вірусу, а інша має імунітет, вірус отримує ідеальні умови для еволюції, тобто для різноманітних мутацій.

Так, у сприятливих організмах вірус продовжує створювати багато своїх копій та намагатися інфікувати тих людей, які вже мають антитіла. Саме тому найголовніше зараз – вакцинувати якомога більшу кількість населення світу, аби не починати створення та розробку COVID-вакцин з нуля.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline

Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.

Чим більше копій вірусу створюється, тим більше виникає його мутацій. Їхня основна мета – виживання. Еволюційно залишаються найсильніші варіанти, які здатні протистояти імунітету та ті, що легше інфікують. Таким чином найсильніші популяції вірусів витісняють слабших.

Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна і більшість нових варіантів не становлять небезпеки.

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