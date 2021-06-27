У ВООЗ пояснили, чи потрібно носити маски вакцинованим людям

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала продовжувати носити захисні маски та дотримуватися соціальної дистанції навіть вакцинованим людям. Насамперед через швидке поширення штаму коронавірусу Дельта.

Поки що навіть вакцинація "не має давати людям відчуття безпеки". Про це заявила помічниця генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао.

До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Людям треба й надалі постійно носити маски, бути в провітрюваних місцях, стежити за гігієною рук, фізичною дистанцією, уникати натовпів. Ці заходи по цей час важливі: навіть якщо ви повністю вакциновані, вірус продовжує поширюватися,

– розповіла Сімао.

Чому вакцинація поки що не може зупинити пандемію?

Коли частина людей залишається сприятливою до вірусу, а інша має імунітет, вірус отримує ідеальні умови для еволюції, тобто для різноманітних мутацій.

Так, у сприятливих організмах вірус продовжує створювати багато своїх копій та намагатися інфікувати тих людей, які вже мають антитіла. Саме тому найголовніше зараз – вакцинувати якомога більшу кількість населення світу, аби не починати створення та розробку COVID-вакцин з нуля.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline

Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.

Чим більше копій вірусу створюється, тим більше виникає його мутацій. Їхня основна мета – виживання. Еволюційно залишаються найсильніші варіанти, які здатні протистояти імунітету та ті, що легше інфікують. Таким чином найсильніші популяції вірусів витісняють слабших.

Інтенсивна мутація коронавірусу цілком природна і більшість нових варіантів не становлять небезпеки.