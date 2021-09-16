ВООЗ призупинили сертифікацію, бо під час інспекції виробництва виявили невідповідності нормам.

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Процес схвалення вакцини "Супутник V" ВООЗ – призупинили, тому що під час інспекції на одній з фабрик, яка є частиною виробництва вакцини "Супутник V", було виявлено, що ця фабрика не відповідає новим правилам "найкращої практики виробництва",

– заявив заступник глави Панамериканської організації охорони здоров'я доктор Жарбас Барбоса.

Він пояснив, що тепер російські виробники мають внести необхідні зміни до виробничого процесу і повідомити про це ВООЗ, лише після цього в організації проведуть нову інспекцію.

Щоб отримати схвалення з боку ВООЗ, виробник вакцини має надати інформацію за трьома критеріями:

про безпеку вакцини;

її ефективність;

про місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам.

Довідка: "Супутник V" розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії. Препарат був схвалений Міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 року, попри те що третя фаза його випробувань не проводилася.

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