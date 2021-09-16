ВООЗ призупинили сертифікацію, бо під час інспекції виробництва виявили невідповідності нормам.

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Процес схвалення вакцини "Супутник V" ВООЗ – призупинили, тому що під час інспекції на одній з фабрик, яка є частиною виробництва вакцини "Супутник V", було виявлено, що ця фабрика не відповідає новим правилам "найкращої практики виробництва",
– заявив заступник глави Панамериканської організації охорони здоров'я доктор Жарбас Барбоса.

Він пояснив, що тепер російські виробники мають внести необхідні зміни до виробничого процесу і повідомити про це ВООЗ, лише після цього в організації проведуть нову інспекцію.

Щоб отримати схвалення з боку ВООЗ, виробник вакцини має надати інформацію за трьома критеріями:

  • про безпеку вакцини;
  • її ефективність;
  • про місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам.

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