ВООЗ призупинила реєстрацію російської вакцини "Супутник V": знайшли порушення
Джерело:Новини ООН
Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес сертифікації російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". В організації потребують більше даних про вакцину, відтак запросили її у виробника.
ВООЗ призупинили сертифікацію, бо під час інспекції виробництва виявили невідповідності нормам.
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Процес схвалення вакцини "Супутник V" ВООЗ – призупинили, тому що під час інспекції на одній з фабрик, яка є частиною виробництва вакцини "Супутник V", було виявлено, що ця фабрика не відповідає новим правилам "найкращої практики виробництва",
– заявив заступник глави Панамериканської організації охорони здоров'я доктор Жарбас Барбоса.
Він пояснив, що тепер російські виробники мають внести необхідні зміни до виробничого процесу і повідомити про це ВООЗ, лише після цього в організації проведуть нову інспекцію.
Щоб отримати схвалення з боку ВООЗ, виробник вакцини має надати інформацію за трьома критеріями:
- про безпеку вакцини;
- її ефективність;
- про місце виробництва, яке повинно відповідати встановленим стандартам.
В Росії проводять вакцинацію лише власними вакцинами
- Через погіршення епідеміологічної ситуації у Росії влада змушує населення вакцинуватись. Але отримати щеплення "Супутником V" готові лише 35% росіян.
- Не краща ситуація у країнах, які закупили російський горе-препарат. Зокрема, Словаччина повернула назад до Росії понад половину партії, адже немає охочих нею вакцинуватися.
- Тож 31 серпня в Словаччині закінчилася вакцинація препаратом "Супутник V" і більше її застосовувати не будуть.
- Бразилія теж відмовилась від мільйонів доз "Супутник V".
- Держсекретаря при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що Європейський Союз не має визнавати вакцини від коронавірусу, які зробили у Китаї та Росії.
- Нагадаємо, що препарат "Супутник V" не пройшов всіх етапів клінічних випробувань.
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