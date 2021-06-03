Так, нові стійки до вакцин штами з'являться "майже напевно". Про це заявив спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з пандемією COVID-19 доктор Девід Набарро.

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Наразі я не думаю, що ми маємо якісь стійкі до вакцин штами хвороби, але вони майже напевно рано чи пізно з'являться,

– заявив Набарро.

Раніше у ВООЗ повідомили, що маркуватимуть нові штами коронавірусу грецькими літерами, аби не "дискримінувати чи стигматизувати" країни, в яких вони були вперше виявлені.

Нові назви відомих штамів:

британський штам позначатимуть як Alpha,

південноафриканський – Beta,

бразильський – Gamma,

індійський – Delta.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline

Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом, для яких мутація є цілком природною. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які, відповідно, продовжують інфікувати інші клітини.

Так, від початкового варіанту утворюються окремі мікроорганізми. У кожного нового штаму є свої морфологічні та фізіологічні особливості. Таким чином вірус розвивається, адаптується та шукає шляхи для свого виживання.