У ВООЗ прогнозують осінній сплеск COVID-19 в Європі

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) визнали, що кількість нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізацій і смертей швидко скорочується по всій Європі. Однак досі залишається високим ризик осіннього сплеску захворюваності через поширення більш заразного варіанту коронавірусу Delta, який вперше зафіксували в Індії.

Як заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомлення про COVID-19 в Європейському регіоні показують, що передача інфекції в громадах триває, що розвивається більш заразний варіант Delta.

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Новий штам також демонструє деяку здатність ухилятися від імунної відповіді, у той час як багато з уразливих груп населення старше 60 років залишаються незахищеними.

Ми вже бачили це раніше. Протягом минулого літа кількість випадків захворювання поступово зростала в молодших вікових групах, потім перемістилася в старші вікові групи, що привело до руйнівної нової хвилі, локдаунів і загибелі людей восени і взимку 2020 року. Давайте не повторювати цю помилку знову,

– заявив Ханс Клюге.

Європейське регіональне бюро ВООЗ закликає проявляти обережність в зв'язку зі збільшенням кількості зібрань людей, більшою мобільністю населення, а також великими фестивалями і спортивними турнірами, які відбудуться найближчими днями.

За даними Клюге, на сьогодні в Європейському регіоні зареєстровано 55 мільйонів підтверджених випадків COVID-19 і 1,2 мільйона летальних випадків.

"Минулого тижня було зареєстровано в цілому 368 тисяч нових випадків - п'ята частина щотижневих випадків, зареєстрованих під час недавнього піку в Європі в квітні цього року. Вперше з осені минулого року кількість нових смертей впала нижче 10 тисяч минулого тижня", – додав він.