Під час брифінгу глава ВООЗ зауважив, що у майбутньому з'явиться новий вірус. І він може виявити небезпечнішим за COVID-19.
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Тедрос Аданом Гебрейесус
“Не востаннє світ зіткнувся із загрозою пандемії. Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус”
Раніше у ВООЗ заявили, що коронавірус однозначно продовжить мутувати, але це важко прогнозувати. Поки що у світі найбільш поширені індійський, південноафриканський і британський штами COVID-19.
Також в організації вважають, що кількість померлих від вірусу пацієнтів може бути у 2 – 3 рази більшою.
Ймовірну кількість померлих озвучила помічниця Генерального директора ВООЗ щодо даних та аналітики Саміра Астма. Вона заявила, що недуга насправді забрала життя від 6 до 8 мільйонів людей по всьому світу.
Останні дані про коронавірус у світі:
Джерело: РНБО України
- Станом на ранок 24 травня світі зареєстрували майже 167 мільйонів хворих на коронавірус.
- Більш ніж 103 мільйони пацієнтів вже одужали. Але хвороба забрала життя щонайменше 3 462 809 людей.
- Нині своє лікування продовжують понад 60 мільйонів людей по всьому світу.