У ВООЗ прогнозують появу більш смертоносного вірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус вважає, що людство зіткнеться з небезпечнішим за COVID-19 вірусом. Наукова спільнота також наголошує на тому, що ця пандемія – не остання.

Під час брифінгу глава ВООЗ зауважив, що у майбутньому з'явиться новий вірус. І він може виявити небезпечнішим за COVID-19.

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Тедрос Аданом Гебрейесус “Не востаннє світ зіткнувся із загрозою пандемії. Згідно з еволюційними оцінками, з'явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж нинішній вірус”

Раніше у ВООЗ заявили, що коронавірус однозначно продовжить мутувати, але це важко прогнозувати. Поки що у світі найбільш поширені індійський, південноафриканський і британський штами COVID-19.

Також в організації вважають, що кількість померлих від вірусу пацієнтів може бути у 2 – 3 рази більшою.

Ймовірну кількість померлих озвучила помічниця Генерального директора ВООЗ щодо даних та аналітики Саміра Астма. Вона заявила, що недуга насправді забрала життя від 6 до 8 мільйонів людей по всьому світу.

Останні дані про коронавірус у світі:

Джерело: РНБО України