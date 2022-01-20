Там вважають, що заборона перестала бути ефективним засобом протидії пандемії. Про це мовилося на комітеті Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій. Його скликали у зв'язку з розповсюдженням штаму Омікрон.
Увага "Анксіомедін" – натуральний фітокомплекс для активного життя без тривоги та стресу
"Заборони не допомагають у боротьбі з пандемією, але сприяють економічному та соціальному стресу, з яким стикаються держави", – мовиться у заяві.
Натомість ВООЗ рекомендує вводити вимогу тестувати або відправляти на карантин лише у разі потреби.
Причина – Омікрон
У заяві також наголосили, що швидке поширення штаму Омікрон свідчить, що ті заходи, які працювали раніше, не є ефективними проти нових викликів.
Тож експерти закликали складати правила в'їзду до країни, орієнтуючись на оцінку епідемічних ризиків, аби уникнути додаткового фінансового завантаження на мандрівників.
Що натомість пропонують у ВООЗ
- Наприклад не вимагати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу, оскільки щеплені люди теж можуть бути переносниками вірусу;
- визнавати всі вакцини, схвалені ВООЗ для екстреного використання, та їхні комбінації;
- ширше використовувати карантин та самоізоляцію приїжджих.
Комітет із надзвичайних ситуацій також порекомендував не вважати вакцинацію проти COVID-19 обов'язковою умовою для в'їзду до країни. Така рекомендація пов'язана з тим, що у різних країнах різний рівень доступності щеплень для населення.
Коронавірус у світі: свіжа статистика
Джерело: Університет Гопкінса
- За останню добу у світі виявили 4,2 мільйона заражень COVID-19. Це на 400 тисяч більше, ніж на день раніше.
- Загалом за час пандемії у світі зареєстрували 338 мільйонів випадків захворювання та понад 5,5 мільйонів смертей.
- У більшості країн світу на тлі пандемії запровадили обмеження на в'їзд: необхідність проходити карантин після прибуття в країну, здавати кілька ПЛР-тестів та показувати сертифікат про повну вакцинацію схваленими в країні вакцинами.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу