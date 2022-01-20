Там вважають, що заборона перестала бути ефективним засобом протидії пандемії. Про це мовилося на комітеті Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій. Його скликали у зв'язку з розповсюдженням штаму Омікрон.

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"Заборони не допомагають у боротьбі з пандемією, але сприяють економічному та соціальному стресу, з яким стикаються держави", – мовиться у заяві.

Натомість ВООЗ рекомендує вводити вимогу тестувати або відправляти на карантин лише у разі потреби.

Причина – Омікрон

У заяві також наголосили, що швидке поширення штаму Омікрон свідчить, що ті заходи, які працювали раніше, не є ефективними проти нових викликів.

Тож експерти закликали складати правила в'їзду до країни, орієнтуючись на оцінку епідемічних ризиків, аби уникнути додаткового фінансового завантаження на мандрівників.

Що натомість пропонують у ВООЗ

Наприклад не вимагати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу, оскільки щеплені люди теж можуть бути переносниками вірусу;

визнавати всі вакцини, схвалені ВООЗ для екстреного використання, та їхні комбінації;

ширше використовувати карантин та самоізоляцію приїжджих.

Комітет із надзвичайних ситуацій також порекомендував не вважати вакцинацію проти COVID-19 обов'язковою умовою для в'їзду до країни. Така рекомендація пов'язана з тим, що у різних країнах різний рівень доступності щеплень для населення.

Коронавірус у світі: свіжа статистика

Джерело: Університет Гопкінса

За останню добу у світі виявили 4,2 мільйона заражень COVID-19. Це на 400 тисяч більше, ніж на день раніше.

Загалом за час пандемії у світі зареєстрували 338 мільйонів випадків захворювання та понад 5,5 мільйонів смертей.

У більшості країн світу на тлі пандемії запровадили обмеження на в'їзд: необхідність проходити карантин після прибуття в країну, здавати кілька ПЛР-тестів та показувати сертифікат про повну вакцинацію схваленими в країні вакцинами.

Цікаво! Після рекомендацій ВООЗ обмеження на в'їзд до країни послабив Таїланд.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу