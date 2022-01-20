ВООЗ пропонує дозволити невакцинованим подорожувати за кордон: назвали причину

У ВООЗ виступили з несподіваною заявою. Там порадили дозволити міжнародні поїздки або послабити обмеження на подорожі між країнами для невакцинованих.

Там вважають, що заборона перестала бути ефективним засобом протидії пандемії. Про це мовилося на комітеті Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій. Його скликали у зв'язку з розповсюдженням штаму Омікрон.

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"Заборони не допомагають у боротьбі з пандемією, але сприяють економічному та соціальному стресу, з яким стикаються держави", – мовиться у заяві.

Натомість ВООЗ рекомендує вводити вимогу тестувати або відправляти на карантин лише у разі потреби.

Причина – Омікрон

У заяві також наголосили, що швидке поширення штаму Омікрон свідчить, що ті заходи, які працювали раніше, не є ефективними проти нових викликів.

Тож експерти закликали складати правила в'їзду до країни, орієнтуючись на оцінку епідемічних ризиків, аби уникнути додаткового фінансового завантаження на мандрівників.

Що натомість пропонують у ВООЗ

Наприклад не вимагати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу, оскільки щеплені люди теж можуть бути переносниками вірусу;

визнавати всі вакцини, схвалені ВООЗ для екстреного використання, та їхні комбінації;

ширше використовувати карантин та самоізоляцію приїжджих.

Комітет із надзвичайних ситуацій також порекомендував не вважати вакцинацію проти COVID-19 обов'язковою умовою для в'їзду до країни. Така рекомендація пов'язана з тим, що у різних країнах різний рівень доступності щеплень для населення.

Коронавірус у світі: свіжа статистика

Джерело: Університет Гопкінса

За останню добу у світі виявили 4,2 мільйона заражень COVID-19. Це на 400 тисяч більше, ніж на день раніше.

Загалом за час пандемії у світі зареєстрували 338 мільйонів випадків захворювання та понад 5,5 мільйонів смертей.

У більшості країн світу на тлі пандемії запровадили обмеження на в'їзд: необхідність проходити карантин після прибуття в країну, здавати кілька ПЛР-тестів та показувати сертифікат про повну вакцинацію схваленими в країні вакцинами.

Після рекомендацій ВООЗ обмеження на в'їзд до країни послабив Таїланд.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу