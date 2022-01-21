Рекомендація з'явилася після того, як Стратегічна консультативна група експертів (SAGE) з імунізації провела в середу нараду для оцінки вакцини.
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Рекомендована доза для молодшого населення становить 10 мкг замість 30 мкг, пропонованих особам віком 12 років і більше.
Вакцинація дітей 5 – 11 років
Ця вікова група належить до групи з найнижчим пріоритетом вакцинації, за винятком дітей із супутніми захворюваннями,
– заявив на брифінгу голова SAGE Алехандро Кравіото.
Директор ВООЗ з вакцинації населення Кейт О'Брайєн заявила, що жодних побоювань щодо безпечності застосування вакцини Pfizer у дітей віком від 5 до 11 років у ході клінічних випробувань не виникало.
Позиція ВООЗ щодо бустерної вакцинації
Група також рекомендувала вводити бустерні щеплення через 4 – 6 місяців після завершення курсу вакцинації у пріоритетних групах, зокрема, для людей похилого віку та медичних працівників.
Країнам з помірним або високим рівнем вакцинації радили спочатку забезпечити високе охоплення бустерною дозою в групах високого ризику, лише тоді пропонувати треті дози вакцини групам нижчого ризику.
Що відомо про вакцинацію проти COVID-19 у світі
- За даними ВООЗ, близько половини населення світу вакцинували проти коронавірусу – вони отримали по два щеплення.
- Більшість країн світі почали проводити бустерну вакцинацію – вводити третє щеплення, аби продовжити дію вакцин проти коронавірусу, зокрема мутованих варіантів, таких як, штам Омікрон та штам Дельта.
- В Ізраїлі ж почали пропонувати уже четверте щеплення або ж другу ревакцинацію для найбільш вразливих груп та особам з групи високого ризику. А також готуються вакцинувати проти коронавірусу дітей, починаючи з 6-місячного віку.
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