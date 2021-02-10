Експерти ВООЗ 10 лютого рекомендували використання вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca усім людям від 18 років.

Стратегічної консультативна група експертів (SAGE) повідомила, що вакцину потрібно вводити двічі з інтервалом у 8 – 12 тижнів між дозами.

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Під час клінічних випробувань вакцина виявилась ефективною для людей віком від 65 років.

Попри те, що у дослідженні взяло участь небагато людей цього віку, їхні імунні реакції після вакцинації добре задокументовані й схожі з імунними реакціями добровольців з інших вікових груп.

Беручи до уваги сукупність наявних відомостей, ВООЗ рекомендує вакцину для використання людям і віком 65 років і старше,

– йдеться в повідомленні організації.

Невдовзі відомство надасть точнішу оцінку дії вакцини для літніх людей на підставі клінічних випробувань і досліджень ефективності препарату в різних країнах.

У рекомендаціях ВООЗ також запевнили, що "немає причини не рекомендувати її використання" в країнах, у яких виявили британський і південноафриканський варіанти коронавірусу.

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