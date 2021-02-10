ВООЗ рекомендує COVID-вакцину від компанії AstraZeneca: вона ефективна і для літніх людей
Експерти ВООЗ 10 лютого рекомендували використання вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca усім людям від 18 років.
Джерело:ВООЗ
Стратегічної консультативна група експертів (SAGE) повідомила, що вакцину потрібно вводити двічі з інтервалом у 8 – 12 тижнів між дозами.
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Під час клінічних випробувань вакцина виявилась ефективною для людей віком від 65 років.
Попри те, що у дослідженні взяло участь небагато людей цього віку, їхні імунні реакції після вакцинації добре задокументовані й схожі з імунними реакціями добровольців з інших вікових груп.
Беручи до уваги сукупність наявних відомостей, ВООЗ рекомендує вакцину для використання людям і віком 65 років і старше,
– йдеться в повідомленні організації.
Невдовзі відомство надасть точнішу оцінку дії вакцини для літніх людей на підставі клінічних випробувань і досліджень ефективності препарату в різних країнах.
У рекомендаціях ВООЗ також запевнили, що "немає причини не рекомендувати її використання" в країнах, у яких виявили британський і південноафриканський варіанти коронавірусу.
Вакцина проти коронавірусу від компанії AstraZeneca: що відомо
- Вчені з Оксфордського університету розробили вакцину у співпраці з компанією AstraZeneca.
- Препарат називається AZD1222. У складі вакцини є аденовірус шимпанзе, який доставляє білок коронавірусу в організм людини.
- Середня ефективність AZD1222 становить 70%. Цікаво, що в учасників дослідження після першого дозування ефективність була значно вищою – близько 90%.
- Для зберігання вакцини достатньо від 2 до 8°C. Це означає, що вона може зберігатись у звичайних холодильниках, що значно полегшує її транспортування і використання.
- Виробники рекомендують використовувати препарат після досягнення 18 років.
- Нещодавно ПАР тимчасово зупинили використання вакцини. Дані свідчать, що вона має мінімальну ефективність проти південноафриканського варіанту COVID-19.
Інформація взята з astrazeneca.com та CNN.
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