Міжнародні експерти з групи розробки рекомендацій ВООЗ (GDG) і пацієнтів BMJ рекомендують лікування антитілами для двох конкретних груп пацієнтів з COVID-19.

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Групи, яким підходить лікування антитілами:

Пацієнти з нетяжким перебігом COVID-19, які піддаються найбільшому ризику госпіталізації, Серонегативні пацієнти з важким або критичним COVID-19. Тобто ті хворі, у яких не виробилась відповідь антитіл на COVID-19.

Перша рекомендація заснована на нових даних трьох випробувань, які ще не пройшли експертну оцінку, але показують, що казірівімаб і імдевімаб, ймовірно, знижують ризик госпіталізації та тривалість симптомів у людей з найвищим ризиком важкого COVID-19 – нещеплених, літніх людей або пацієнтів з ослабленим імунітетом.

Друга рекомендація заснована на даних дослідження RECOVERY, які показують, що казірівімаб і імдевімаб, ймовірно можуть знизити смертність і необхідність штучної вентиляції легенів у серонегативних пацієнтів.

Для всіх інших пацієнтів з COVID-19 будь-які переваги лікування антитілами навряд чи будуть значущими.

Що відомо про казірівімаб і імдевімаб

Казірівімаб і імдевімаб є моноклональними антитілами, які спільно зв'язуються зі спайковим білком SARS-CoV-2, нейтралізуючи здатність вірусу інфікувати клітини.