Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
Актуально 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19
Штам Дельта є найбільш трансмісивним з виявлених на сьогодні варіантів COVID-19, варіант швидко поширюється серед невакцинованих груп населення,
– зазначив очільник ВООЗ.
Що варто знати про штам Дельта: основне
Джерело: МОЗ України
- Вперше мутацію виявили в Індії. Штам одразу викликав занепокоєння.
- На початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.
- Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
- 23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.
- 25 червня уряд вніс зміни до карантинних норм. Це зробили, аби запобігти стрімкому поширенню небезпечного штаму коронавірусу Дельта.