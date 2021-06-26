У ВООЗ розповіли, хто найбільш незахищений проти складного перебігу штаму Дельта
26 червня 2021 , 15:27Читать новость на русском
Джерело:ВООЗ
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, штам коронавірусу Дельта швидше поширюється саме серед невакцинованих людей. Зокрема, саме для цієї групи населення найгірший прогноз перебігу захворювання.
Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
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Штам Дельта є найбільш трансмісивним з виявлених на сьогодні варіантів COVID-19, варіант швидко поширюється серед невакцинованих груп населення,
– зазначив очільник ВООЗ.
Що варто знати про штам Дельта: основне
Джерело: МОЗ України
- Вперше мутацію виявили в Індії. Штам одразу викликав занепокоєння.
- На початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою.
- Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
- 23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.
- 25 червня уряд вніс зміни до карантинних норм. Це зробили, аби запобігти стрімкому поширенню небезпечного штаму коронавірусу Дельта.