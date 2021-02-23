У ВООЗ розповіли, що робитимуть, якщо у людей будуть побічні реакції на COVID-вакцину
Всесвітня організація охорони здоров'я виплачуватиме компенсації громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX, якщо ті отримають серйозні побічні ефекти після щеплення проти COVID-19 вакцинами, які є у переліку програми.
Джерело:ВООЗ
ВООЗ таким чином хоче уникнути ймовірних судових позовів
У ВООЗ зауважили, що подати заявку на компенсацію постраждалі зможуть через спеціальний сайт, який запустять до кінця березня цього року.
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Надаючи одноразову компенсацію без звинувачення при повному і остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX спрямована на значне скорочення необхідності звернення в суди, що є потенційно тривалим і дорогим процесом,
– наголосили в організації.
У ВООЗ наголосили, що така система компенсацій надасть людям "швидкий, справедливий, надійний і прозорий процес".
Термін дії компенсацій
Водночас в організації переконані, що випадки серйозних побічних ефектів будуть "рідкісними". Програма діятиме щонайменше до 30 червня 2022 року.
У виданні зазначається, що країни, які самостійно фінансують свої закупівлі вакцини від COVID-19, також можуть запровадити програми відповідальності.
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