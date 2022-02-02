Про новий підштам Омікрону розповів під час онлайн-брифінгу ВООЗ доктор Борис Павлін із Групи реагування на спалах COVID-19.

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Якщо подивитись на інші країни, де BA.2 зараз випереджає інші варіанти коронавірусу, ми не бачимо вищих показників госпіталізації, ніж очікували,

– зазначив Павлін.

Варіант домінує у Данії

Фахівці зробили висновки на основі даних з лікарень Данії – першої країни, де почав домінувати підштам BA.2.

До слова, попри поширення нової мутації в країні та загального зростання кількості випадків інфікування, Данія першою в Європейському Союзі з 1 лютого скасувала усі обмеження, запроваджені через COVID-19.

Увага! У ВООЗ наголосили, що наявні вакцини проти коронавірусу продовжують захищати від різних форм Омікрону.

Що відомо про підтип Омікрону

Підвид штаму Омікрон отримав назву BA.2. Більшість мутацій такі ж, як і в оригінального Омікрону – BA.1.

Найбільше заражень варіантом зафіксували наразі у Данії – 79% від загальної кількості випадків. А також у Великій Британії (6%), Індії (5%), Швеції (2%) та Сінгапурі (2%).

При цьому варто враховувати, що виявлення під варіантів коронавірусу багато в чому залежить від можливостей тих чи інших національних лабораторій секвенування проб ПЛР-тестів.

За даними британських вчених, до головних симптомів нового підвиду штаму Омікрон належать: висока температура; безперервний кашель; втрата або зміна нюху та смакових рецепторів.



Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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