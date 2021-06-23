Потенційно небезпечний штам

ВООЗ назвала Дельта-варіант коронавірусу потенційно небезпечним штамом, який може призвести до смерті вразливих категорій людей по всьому світу.

До теми Відомо, наскільки ефективні Pfizer і AstraZeneca проти дельта-штаму

Наразі "Дельта" небезпечніший ніж Альфа-варіант, виявлений у Великій Британії, й володіє смертоноснішим потенціалом, оскільки швидше передається від людини до людини.

Ми знаємо, що в одному дослідженні нещодавно з'явилося припущення про підвищений ризик госпіталізації, але це попередня робота, яка проводиться в одній країні і вимагає подальшого вивчення, щоб краще зрозуміти наслідки і серйозність цього варіанту,

– зазначила експертка ВООЗ Марія ван Керкхове.

Вакцини досі ефективні

Водночас експерти заявили про ефективність наявних COVID-вакцин проти коронавірусу, але при цьому не всі вони однаково добре можуть впоратися з ним.

Своєю чергою, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майк Раян закликав світових лідерів і представників охорони здоров'я захистити людей від смертельної небезпеки шляхом забезпечення вакцинами якомога більшої кількості країн.

До слова, Напередодні стало відомо, що у чотирьох районах штату Махараштра в центральній частині Індії був виявлений новий штам COVID-19 – Дельта плюс.

Зверніть увагу! В Україні також відреагували на стрімке поширення мутації індійського штаму, зокрема, в Офісі Президента повідомили, що Україна може обмежити в'їзд та виїзд до тих країн, де вирує штам "Дельта".