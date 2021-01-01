ВООЗ схвалила до використання першу вакцину проти COVID-19: що відомо
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила першу вакцину проти COVID-19. Препарат виробництва Pfizer/BioNTech внесли до переліку препаратів, рекомендованих для екстреного використання.
Міжнародні експерти проаналізували дані про безпеку, ефективність та якість вакцини Pfizer/BioNTech. За результатами, було підтверджено дієвість і безпеку застосування препарату. Про це повідомляє прессслужба ВООЗ.
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Вакциною виробництва Pfizer/BioNTech вже почали щеплювати людей у Євросоюзі та США, а також схвалювали її на локальному рівні.
Однак тепер таке рішення Всесвітньої охорони здоров'я дає країнам можливість прискорити власні регулюючі процедури затвердження вакцини на імпорт і застосування.
Також своїм рішенням ВООЗ дозволить іншим спеціалізованим установам ООН почати надання вакцини людям з вразливих категорій. Зокрема, мовиться про:
- Дитячий фонд ООН;
- Панамериканську організацію охорони здоров'я.
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