Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила першу вакцину проти COVID-19. Препарат виробництва Pfizer/BioNTech внесли до переліку препаратів, рекомендованих для екстреного використання.

Міжнародні експерти проаналізували дані про безпеку, ефективність та якість вакцини Pfizer/BioNTech. За результатами, було підтверджено дієвість і безпеку застосування препарату. Про це повідомляє прессслужба ВООЗ.

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Вакциною виробництва Pfizer/BioNTech вже почали щеплювати людей у Євросоюзі та США, а також схвалювали її на локальному рівні.

Однак тепер таке рішення Всесвітньої охорони здоров'я дає країнам можливість прискорити власні регулюючі процедури затвердження вакцини на імпорт і застосування.

Також своїм рішенням ВООЗ дозволить іншим спеціалізованим установам ООН почати надання вакцини людям з вразливих категорій. Зокрема, мовиться про:

Дитячий фонд ООН;

Панамериканську організацію охорони здоров'я.

Зверніть увагу! Вакцина від COVID-19 розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech показала ефективність в 95%. Країни ЄС 27 грудня розпочали масштабну вакцинацію від коронавірусу цим препаратом.