Вакцина вже давно використовується в Індії для імунізації населення. Так, індійський регулятор дав дозвіл на екстрене використання Covaxin ще 3 січня 2021 року.

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А у жовтні цього року регулятор дозволив використовувати Covaxin для вакцинації дітей у віці від 2 років.

Що відомо про препарат

Covaxin Вакцина розроблена на основі інактивованого вірусу SARS-CoV-2. Вводиться внутрішньом'язово, двома дозами з інтервалом у 28 днів.

Препарат виготовляє індійська компанія Bharat Biotech у співпраці з Індійською радою з медичних досліджень.

Як проводилось дослідження ефективності

У червні 2020 року компанія Bharat Biotech отримала дозвіл на проведення досліджень І та ІІ фази за участю людей від державного агентства з контролю за ліками Індії.

У листопаді 2020 року компанія розпочала III фазу клінічних досліджень, у якому взяли участь 25 800 добровольців.

Ефективність вакцини

Джерело: Bharat Biotech

Covaxin продемонструвала 77,8% ефективності проти симптоматичного перебігу COVID-19 та 63,6% проти безсимптомного.

Ефективність проти важкого симптоматичного захворювання COVID-19 становить 93,4%. Також у дослідженні йдеться, що Covaxin захищає від різних штамів коронавірусу, зокрема від Дельта-варіанту.

Згідно з даними, препарат не вимагає дотримання холодних температур – його можна зберігати при 2 – 8 градусах Цельсія.