ВООЗ схвалила індійську вакцину Covaxin проти коронавірусу: що відомо про препарат
Джерело:твітер ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) схвалила індійську вакцину проти коронавірусу під назвою Covaxin для використання в умовах надзвичайної ситуації. Препарат розробила компанія Bharat Biotech.
Вакцина вже давно використовується в Індії для імунізації населення. Так, індійський регулятор дав дозвіл на екстрене використання Covaxin ще 3 січня 2021 року.
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А у жовтні цього року регулятор дозволив використовувати Covaxin для вакцинації дітей у віці від 2 років.
Що відомо про препарат
Covaxin
Препарат виготовляє індійська компанія Bharat Biotech у співпраці з Індійською радою з медичних досліджень.
Як проводилось дослідження ефективності
- У червні 2020 року компанія Bharat Biotech отримала дозвіл на проведення досліджень І та ІІ фази за участю людей від державного агентства з контролю за ліками Індії.
- У листопаді 2020 року компанія розпочала III фазу клінічних досліджень, у якому взяли участь 25 800 добровольців.
Ефективність вакцини
Джерело: Bharat Biotech
Covaxin продемонструвала 77,8% ефективності проти симптоматичного перебігу COVID-19 та 63,6% проти безсимптомного.
Ефективність проти важкого симптоматичного захворювання COVID-19 становить 93,4%. Також у дослідженні йдеться, що Covaxin захищає від різних штамів коронавірусу, зокрема від Дельта-варіанту.
Згідно з даними, препарат не вимагає дотримання холодних температур – його можна зберігати при 2 – 8 градусах Цельсія.