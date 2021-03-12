ВООЗ схвалила вакцину Johnson & Johnson: достатньо однієї дози
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дозволила застосування вакцини проти коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson. Вакцину внесли до екстреного списку медпрепаратів.
Джерело:ВООЗ
Організація зареєструвала вакцину після схвалення європейським регулятором EMA.
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Кожен новий, безпечний і ефективний інструмент проти COVID-19 – це ще один крок до перемоги над пандемією,
– сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Габреісус.
У своїй заяві очільник ВООЗ закликав уряди та компанії виконувати свої зобов'язання і використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні рішення для нарощування виробництва вакцини, задля подолання глобальної кризи.
Що відомо про ефективність вакцини JanssenЕфективність вакцини Johnson & Johnson, за останніми даними, становить 80%. До цього схвалення ВООЗ отримали вакцини Pfizer та AstraZeneca.
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