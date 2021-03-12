ВООЗ схвалила вакцину Johnson & Johnson: достатньо однієї дози

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дозволила застосування вакцини проти коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson. Вакцину внесли до екстреного списку медпрепаратів.

Організація зареєструвала вакцину після схвалення європейським регулятором EMA.

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Кожен новий, безпечний і ефективний інструмент проти COVID-19 – це ще один крок до перемоги над пандемією,

– сказав глава ВООЗ Тедрос Аданом Габреісус.

У своїй заяві очільник ВООЗ закликав уряди та компанії виконувати свої зобов'язання і використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні рішення для нарощування виробництва вакцини, задля подолання глобальної кризи.

Що відомо про ефективність вакцини Janssen Ефективність вакцини Johnson & Johnson, за останніми даними, становить 80%. До цього схвалення ВООЗ отримали вакцини Pfizer та AstraZeneca.

Це перша зареєстрована ВООЗ вакцина, яка потребує введення однієї дози, а не двох.

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