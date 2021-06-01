ВООЗ схвалила уже сім вакцин

Вакцина виробництва Sinovac – це вже сьомий препарат, який схвалили у ВООЗ. Крім вакцин китайських компаній Sinovac і Sinopharm, для екстренного застосування дозволили також препарати від Pfizer/BioNTech, Jannsen, два варіанти вакцини від AstraZeneca і Moderna.

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Що треба знати про вакцину від Sinovac

CoronaVac – головне про вакцину Назва вакцини – CoronaVa. Це інактивована, тобто містить "вбитий" вірус, на який організм реагує і виробляє імунітет. Препарат вводять у дві дози з інтервалом у 28 днів.

До слова, вакцину вже протягом певного часу широко застосовували в світі, але у ВООЗ перевіряли препарат щодо безпечності його застосування.

Згідно з даними експертів, ефективність цієї вакцини в протидії коронавірусу становить 79%.

Вакцина стала першою виробленою в Китаї вакциною від коронавірусу, яку можуть закуповувати й поширювати організації ООН.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

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