ВООЗ схвалила вакцину виробництва Sinovac: деталі

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила для екстреного застосування вакцину CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
ВООЗ схвалила уже сім вакцин
Вакцина виробництва Sinovac – це вже сьомий препарат, який схвалили у ВООЗ. Крім вакцин китайських компаній Sinovac і Sinopharm, для екстренного застосування дозволили також препарати від Pfizer/BioNTech, Jannsen, два варіанти вакцини від AstraZeneca і Moderna.
До теми Вакцинація знижує смертність від коронавірусу на 95%: експеримент з Бразилії
Що треба знати про вакцину від Sinovac
CoronaVac – головне про вакцину
Назва вакцини – CoronaVa. Це інактивована, тобто містить "вбитий" вірус, на який організм реагує і виробляє імунітет.
Препарат вводять у дві дози з інтервалом у 28 днів.
- До слова, вакцину вже протягом певного часу широко застосовували в світі, але у ВООЗ перевіряли препарат щодо безпечності його застосування.
- Згідно з даними експертів, ефективність цієї вакцини в протидії коронавірусу становить 79%.
- Вакцина стала першою виробленою в Китаї вакциною від коронавірусу, яку можуть закуповувати й поширювати організації ООН.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналУ час пандемії важливо дбати про своє здоров’я та гігієну. Користуйтесь дезінфекційними серветками Smile Sterill Bio, які ефективно знищують віруси й бактерії та при цьому не сушать шкіру.