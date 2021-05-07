У ВООЗ заявили, що вакцина Sinopharm є якісною, безпечною та ефективною. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреєсус.

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Тедрос Аданом Гебреєсус “Сьогодні ввечері ВООЗ надала список використання вакцини проти COVID-19 Sinopharm Beijing в надзвичайних ситуаціях, що зробило її шостою вакциною, яка отримала підтвердження ВООЗ щодо безпеки, ефективності та якості”.

Стратегічна консультативна група експертів з імунізації (SAGE) переглянула наявні дані та рекомендує вакцину дорослим віком від 18 років. Імунізацію варто проводити двома дозами.

Гебреєсус додав, що "вакцини залишаються життєво важливим інструментом". Але поки що обсягу і розподілу вакцин замало для припинення пандемії COVID-19.

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