Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що у найближчі місяці світ може взяти під контроль глобальну пандемію коронавірусу.

Що для цього потрібно

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив на брифінгу, організованому Женевської асоціацією кореспондентів Організації Обʼєднаних Націй, що пандемію коронавірусу вдасться подолати до початку 2022 року, якщо справедливо розподілити необхідні ресурси.

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У нас є інструменти, щоб узяти під контроль цю пандемію протягом декількох місяців, якщо ми будемо застосовувати їх послідовно і справедливо,

– сказав він.

Темпи поширення COVID-19 насторожують

Водночас Гебреєсус висловив стурбованість через "тривожну швидкість", із якою COVID-19 поширюється серед людей у ​​віці від 25 до 59 років у всьому світі, можливо, через набагато заразніші варіанти.

Протидія пандемії

За даними ВООЗ, щоб досягти мільйона смертей, треба було 9 місяців.

4 місяці, щоб досягти 2 мільйонів, і 3 місяці, щоб досягти 3 мільйонів.

Втім провідна епідеміологиня ВООЗ Марія Ван Керкхове зауважила, що останній спалах інфікування в усьому світі включав збільшення числа хворих серед вікових груп, які раніше менше постраждали від пандемії.

Ми спостерігаємо зростання показників передачі інфекції у всіх вікових групах,

– заявила Марія Ван Керкхове.

У ВООЗ відзначили, що минулого тижня зареєстрували приблизно 5,2 мільйона випадків інфікувань коронавірусом, що є найвищим тижневим зростанням захворюваності від початку пандемії.

Зверніть увагу! За даними РНБО, станом на 20 квітня у світі понад 142 мільйони людей інфікувались SARS-CoV-2, з них більш ніж 3 мільйони хворих – померли від ускладнень.