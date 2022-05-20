ВООЗ скликає надзвичайну зустріч експертів для обговорення спалаху віспи мавп

Всесвітня організація охорони здоровʼя скликала надзвичайну нараду експертів. Усе через новий вірус – віспа мавп.

Відомо, що 19 травня 2022 року у Великій Британії повідомляли про 2 випадки, проте згодом ця кількість досягла до 9.

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Проте британські ЗМІ повідомляють, що спалах віспи мавп у Британії подвоїться, оскільки міністерство охорони здоров’я оголосить про ще 11 випадків. Таке безконтрольне поширення хвороби викликає побоювання.

Через велику кількість випадків заражень міністри замовили більше запасів вакцини проти віспи. Наразі уряд має 5 тисяч доз, проте замовили ще 20 тисяч.

Надзвичайна зустріч

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) скликала групу провідних експертів на екстренне засідання для обговорення поточного спалаху.

Вважається, що основними темами розмови буде те, як поширюється вірус, а також ситуація з вакцинацією. Крім того, мають розглянути питання необхідності вакцинування проти віспи мавпи людей, які контактували з інфікованими.

Вакцинування

Згідно з даними, вакцина, яка є єдиним у світі методом для непоширення вірусу, знижує ризик захворювання на 85 відсотків.

Якщо людина отримує укол протягом 4 днів після зараження, вакцина може змінити перебіг інфекції та покращити її прогноз.

Відомо, що хвороба передається, коли хтось перебуває в тісному контакті з людиною, що інфікувалася. Також можна заразитися у випадку попадання вірусу в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи або через очі, ніс чи рот. Крім того, віспа мавп може передатися при прямому контакті під час сексу.

Які симптоми віспи мавп

Початкові – це лихоманка, головний біль, набряки, біль у спині, біль у м'язах та загальна млявість.

Після зниження температури може виникнути висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, найчастіше на долоні та стопи.

Висип може сильно свербіти, а згодом змінюється і проходить різні стадії, перш ніж остаточно утворюється струп, який пізніше відпадає. Ураження можуть викликати рубці.

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