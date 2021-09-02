ВООЗ слідкує за новим штамом Мю: що про нього відомо

ВООЗ додала штам коронавірусу Мю, який вперше виявили Колумбії, у список варіантів, які "викликають зацікавлення". В організації непокояться, що Мю-штам може частково ухилятися від імунітету.

Варіант Мю також відомий як B.1.621. Станом на 30 серпня його виявили вже у 39 країнах світу.

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У ВООЗ виявили, що штам Мю володіє кластером мутацій, які можуть зробити його менш сприйнятливим до імунного захисту у людей, які перехворіли або вакцинувалися. Попередні дані також припускають, що він може ухилятися від імунного захисту аналогічно варіанту Бета, який раніше також виявили у Південній Африці.

Що відомо про варіант Мю

Вперше його виявили у Колумбії в січні 2021 року.

Інфекція поширилась за межі Південної Америки, спалахнувши у Великй Британії, Європі, США і Гонконгу.

Хоча цей варіант не перевищує 0,1% випадків зараження COVID-19 у всьому світі, він швидко набирає обертів в Колумбії й Еквадорі, де на нього припадає 39% і 13% випадків коронавірусу відповідно.

Вчені та представники громадської охорони намагаються визначити, чи є варіант Мю небезпечнішим за штам коронавірусу Дельта, який нині домінує в усьому світі.

Епідеміологія варіанту Мю в Південній Америці, особливо з одночасним поширенням варіанту Дельта, буде відстежуватися на предмет змін,

– йдеться в повідомленні ВООЗ.

Чому цей штам викликає занепокоєння

Занепокоєння з привод штаму Мю пов'язане з конкретними мутаціями, які він несе:

Одна генетична зміна – мутація P681H, виявлена у варіанті Альфа, яка пов'язана з пришвидшеною передачею.

Інші мутації, зокрема E484K і K417N, які можуть допомогти вірусу ухилятися від імунного захисту.

нині немає жодних доказів того, що цей варіант небезпечніший за штам коронавірусу Дельта.