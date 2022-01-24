У ВООЗ спрогнозували "фінал пандемії" COVID-19 у Європі: на це є причина

У найближчі тижні або місяці захворюваність на коронавірус у країнах Європи піде на спад. Імовірно, що Європа наближається до кінця пандемії на тлі поширення штаму Омікрон.

Про це заявив в інтерв'ю Ганс Клюге – директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я. Він вважає, що до березня 2022 року на варіант Омікрон можуть захворіти 60% європейців.

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Цілком ймовірно, що регіон рухається до свого роду ендшпілю (заключного етапу – 24 канал) пандемії,

– сказав Клюге.

Глобальний імунітет та період затишшя

Він зазначив, що попри те, що Омікрон стрімко поширюється, протягом кількох тижнів цей спалах так само швидко вщухне. Після цього у більшості жителів Європи буде глобальний імунітет до коронавірусу – або завдяки вакцинації, або після перенесеної хвороби.

Крім того, очікується зниження поширення вірусу через сезонність. Водночас до кінця 2022 року пандемія може повернутися.

Ми очікуємо, що настане період спокою, перш ніж COVID-19 повернеться до кінця року, але не обов'язково, що пандемія повернеться,

– заявив Клюге.

Інші варіанти все ще можуть з'являтися

Разом з тим євродиректор ВООЗ вважає, що ще зарано говорити про те, що коронавірус залишиться з нами назавжди та стане ендемічним.

"Цей вірус не раз дивував, тому ми маємо бути дуже обережними", – підкреслив Клюге.

Зокрема, він не виключає, що у разі такого широкого поширення штаму Омікрон все ще можуть з'являтися інші варіанти COVID-19.

Що відомо про заразність Омікрону Дослідження показали, що штам Омікрон є більш заразним за Дельту. Новий штам коронавірусу поширюється швидко. У багатьох країнах щоденно фіксуються рекордні показники.



Водночас він призводить до менш важкої інфекції серед вакцинованих людей.

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