Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Івермектин, який активно рекламують у соціальних мережах як "диво-засіб від COVID-19", не слід використовувати у лікуванні коронавірусу. ВООЗ дала нові рекомендації, згідно з якими протипаразитарний препарат можна використовувати лише в рамках клінічних випробувань.

Наразі недостатньо доказів ефективності препарату

Агентство ООН з охорони здоров'я заявило, що існує "дуже мало доказів" щодо впливу івермектину на смертність, госпіталізацію та позбавлення вірусу від організму.

До теми Вакцина Pfizer виявилась на 100% ефективною для дітей від 12 до 15 років

Поки не буде отримано більше даних, ВООЗ рекомендує застосовувати ці ліки тільки в рамках клінічних випробувань.

Рекомендація стосується пацієнтів з будь-якою тяжкістю захворювання та будь-якою тривалістю симптомів,

– йдеться в повідомленні ВООЗ.

Деталі дослідження

Фахівці порівнювали івермектин з плацебо та іншими препаратами у 16 ​​рандомізованих контрольних дослідженнях, які охопили 2 400 пацієнтів з СOVID-19.