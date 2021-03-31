У ВООЗ спростували ефективність ще одного препарату проти COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Івермектин, який активно рекламують у соціальних мережах як "диво-засіб від COVID-19", не слід використовувати у лікуванні коронавірусу. ВООЗ дала нові рекомендації, згідно з якими протипаразитарний препарат можна використовувати лише в рамках клінічних випробувань.
Джерело:NDTV
Наразі недостатньо доказів ефективності препарату
Агентство ООН з охорони здоров'я заявило, що існує "дуже мало доказів" щодо впливу івермектину на смертність, госпіталізацію та позбавлення вірусу від організму.
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Поки не буде отримано більше даних, ВООЗ рекомендує застосовувати ці ліки тільки в рамках клінічних випробувань.
Рекомендація стосується пацієнтів з будь-якою тяжкістю захворювання та будь-якою тривалістю симптомів,
– йдеться в повідомленні ВООЗ.
Деталі дослідження
Фахівці порівнювали івермектин з плацебо та іншими препаратами у 16 рандомізованих контрольних дослідженнях, які охопили 2 400 пацієнтів з СOVID-19.
Що відомо про препарат ІвермектинЛіки створені в 70-х роках минулого століття, як засіб від паразитів. Препарат показав високу ефективність проти коронавірусу в культурі клітин, і з весни минулого року його застосовували в деяких країнах Латинської Америки.
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