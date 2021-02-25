У ВООЗ стурбовані швидким розповсюдженням нових мутацій в Європі

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про швидкі темпи поширення коронавірусу в Європі. Зокрема, особливу стурбованість викликають дві мутації SARS-CoV-2.

Загальна захворюваність таки знизилась

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге повідомив, що тижневий приріст випадків інфікування коронавірусом впав до 1 мільйона, в число нових зареєстрованих випадків майже вдвічі скоротилося з кінця 2020 року.

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В Європі ж досі складна ситуація

Водночас представник ВООЗ наголосив, що попри уповільнення пандемії, в Європі коронавірусом заражаються в 10 разів частіше, ніж в травні 2020 року, і в більшості країн, як і раніше, спостерігається дуже високий рівень захворюваності в громадах.

За словами Клюге, кожен 10-ий хворий на COVID-19 відчуває нездужання через 12 тижнів, а багато хто – ще довше. Він закликав місцеві органи охорони здоров'я уважно стежити за тривалим перебігом коронавірусу.

Новий штам COVID-19 стійкий до антитіл

Джерело Science

З вересня 2020 року американські вчені вивчали нові штами коронавірусу SARS-CoV-2. І хоч висновки дослідження ще не пройшли рецензування експертами, вони свідчать, що каліфорнійський штам коронавірусу чи не небезпечніший з усіх.

Захворюваність на COVID-19 в Європі

Новий штам коронавірусу, який вперше виявили в Каліфорнії, ймовірно, найлегше передається. Також він підвищує ризик госпіталізації пацієнтів у відділення інтенсивної терапії і смерті.

за даними Worldometers