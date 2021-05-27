Інформацію про бота опублікували на сайті ВООЗ. Там же можна ним і скористатися, але, на жаль, для українських користувачів він доступний лише іноземною (російською) мовою.

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ЦГЗ дав посилання на відеоінструкцію спілкування із ботом та на сайт Міністерства охорони здоров'я, який також допомагає у відмови від куріння.

Бот, який допоможе кинути курити

Привіт, я Флоранс із ВООЗ. Я хочу поговорити з вами про шкоду вживання тютюну, зокрема куріння. Зараз, під час пандемії Covid-19, як ніколи важливо відмовитися від куріння. Я тут, аби допомогти вам у цьому,

– так розпочинає розмову бот.

Флоренс може розповісти про перевірені методи боротьби з курінням, а також те, чому відмовитися від тютюну – гарна ідея. Помічниця зазначає, що з нею можна спілкуватися голосом, однак якщо вона не розумітиме, можна перемкнутися на текстові повідомлення.



Флоренс – бот, який допоможе кинути курити / Фото: Soulmachines

Цифровий помічник має збирати й обробити певну інформацію про користувача. У ВООЗ наголошують, що це все анонімно, і її нікому більше не передадуть.

Що відбувається з тілом, якщо кинути курити

Джерело: NHS