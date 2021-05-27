ВООЗ створила бота зі штучним інтелектом, який допоможе кинути курити

Всесвітня організація охорони здоров'я у партнерстві з компаніями Soul Machines, Amazon Web Services і Google Cloud розробили бота зі штучним інтелектом, на ім'я Флоранс, який допомагає кинути курити.
Інформацію про бота опублікували на сайті ВООЗ. Там же можна ним і скористатися, але, на жаль, для українських користувачів він доступний лише іноземною (російською) мовою.
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ЦГЗ дав посилання на відеоінструкцію спілкування із ботом та на сайт Міністерства охорони здоров'я, який також допомагає у відмови від куріння.
Бот, який допоможе кинути курити
Привіт, я Флоранс із ВООЗ. Я хочу поговорити з вами про шкоду вживання тютюну, зокрема куріння. Зараз, під час пандемії Covid-19, як ніколи важливо відмовитися від куріння. Я тут, аби допомогти вам у цьому,
– так розпочинає розмову бот.
Флоренс може розповісти про перевірені методи боротьби з курінням, а також те, чому відмовитися від тютюну – гарна ідея. Помічниця зазначає, що з нею можна спілкуватися голосом, однак якщо вона не розумітиме, можна перемкнутися на текстові повідомлення.
Флоренс – бот, який допоможе кинути курити / Фото: Soulmachines
Цифровий помічник має збирати й обробити певну інформацію про користувача. У ВООЗ наголошують, що це все анонімно, і її нікому більше не передадуть.
Що відбувається з тілом, якщо кинути курити
Джерело: NHS
- Через 20 хвилин нормалізується пульс.
- Через 8 годин рівень кисню відновиться, а рівень чадного газу в крові знизиться вдвічі.
- Через 48 годин весь чадний газ з крові вийде. Ваші легені очищаються від слизу, а смакові відчуття і запахи поліпшаться.
- Через 72 години дихати стане легше, тому що бронхи почали розслаблятися. Енергії збільшиться.
- Через 2 – 12 тижнів кров буде надходити до серця і м'язів набагато краще, тому що покращиться кровообіг.
- Через 3 – 9 місяців будь-які проблеми з кашлем, хрипом або диханням зникнуть, оскільки робота легенів покращиться на 10%.
- Через 1 рік ризик серцевого нападу знизиться вдвічі в порівнянні з ризиком у курця.
- Через 10 років ризик смерті від раку легенів знизиться вдвічі в порівнянні з ризиком у курця.