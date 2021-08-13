Так, ВООЗ закликала країни співпрацювати для прискорення досліджень щодо появи COVID-19. В організації також сподіваються на те, що місії у Китаї продовжаться.
До теми У США опублікували докази витоку COVID-19 з лабораторії Китаю
ВООЗ створює прозору основу для нової науково-консультативної групи, в роботі якої, як ми очікуємо, візьмуть участь усі держави-члени,
– йдеться в повідомленні.
За що відповідатиме нова група
Група консультуватиме ВООЗ у питаннях розробки глобальної структури, яка вивчатиме виникнення майбутніх нових патогенів з потенціалом пандемії. Окрім цього, вона проведе нове дослідження вірусу SARS-CoV-2.
У ВООЗ сподіваються й на те, що попередні місії в Китаї по розслідуванню походження коронавірусу продовжаться. В організації таки сподіваються зібрати більше даних для того, аби вивчити можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані.
Останні перепони розслідування ВООЗ
- У липні Всесвітня організація охорони здоров'я почала вимагати контролю над лабораторіями в Китаї, у яких аналізували перші випадки COVID-19.
- Натомість Китаю такий план не сподобався. Уряд країни відмовився допомагати організації у цьому етапі дослідження, назвавши рішення ВООЗ "політизованим".
- Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Адханом Гебреїсусом. Блінкен наголосив, що США підтримує плани ВООЗ щодо проведення додаткових досліджень про походження COVID-19. Зокрема, у Китаї.
- Після цього, на початку серпня у Комітеті по закордонних справах США опублікували частину розслідування щодо походження коронавірусу. У доповіді йдеться, що SARS-CoV-2 поширився світом в результаті витоку з Уханського інституту вірусології.