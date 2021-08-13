Так, ВООЗ закликала країни співпрацювати для прискорення досліджень щодо появи COVID-19. В організації також сподіваються на те, що місії у Китаї продовжаться.

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ВООЗ створює прозору основу для нової науково-консультативної групи, в роботі якої, як ми очікуємо, візьмуть участь усі держави-члени,

– йдеться в повідомленні.

За що відповідатиме нова група

Група консультуватиме ВООЗ у питаннях розробки глобальної структури, яка вивчатиме виникнення майбутніх нових патогенів з потенціалом пандемії. Окрім цього, вона проведе нове дослідження вірусу SARS-CoV-2.

У ВООЗ сподіваються й на те, що попередні місії в Китаї по розслідуванню походження коронавірусу продовжаться. В організації таки сподіваються зібрати більше даних для того, аби вивчити можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані.

Останні перепони розслідування ВООЗ