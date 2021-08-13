ВООЗ створить нову групу експертів для вивчення походження COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я планує створити нову групу експертів для розслідування походження коронавірусу. Організація закликала уряди всіх країн деполітизувати ситуацію.

Так, ВООЗ закликала країни співпрацювати для прискорення досліджень щодо появи COVID-19. В організації також сподіваються на те, що місії у Китаї продовжаться.

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ВООЗ створює прозору основу для нової науково-консультативної групи, в роботі якої, як ми очікуємо, візьмуть участь усі держави-члени,

– йдеться в повідомленні.

За що відповідатиме нова група

Група консультуватиме ВООЗ у питаннях розробки глобальної структури, яка вивчатиме виникнення майбутніх нових патогенів з потенціалом пандемії. Окрім цього, вона проведе нове дослідження вірусу SARS-CoV-2.

У ВООЗ сподіваються й на те, що попередні місії в Китаї по розслідуванню походження коронавірусу продовжаться. В організації таки сподіваються зібрати більше даних для того, аби вивчити можливий витік вірусу з лабораторії в Ухані.

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