ВООЗ: світ наближається до найвищого рівня поширення COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ наближається до максимального рівня поширення COVID-19. За останні 2 місяці у світі тижневі показники захворюваності зросли щонайменше вдвічі.
Джерело:ВООЗ
Людство наблизилось до максимальних показників захворюваності від початку пандемії. Про це на брифінгу в Женеві 16 квітня заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
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У світі кількість нових випадків, зареєстрованих кожну тиждень, майже подвоїлося за останні два місяці. Це наближає нас до самого високого рівня інфікування за час пандемії,
– сказав очільник ВООЗ.
Пік фіксують у країнах, які найменше постраждали від пандемії
Крім того, у ВООЗ відзначили, що наразі різке збільшення поширення COVID-19 фіксують у тих країнах, які раніше уникли широкого інфікування.
Зокрема, Гебреїсус привів у приклад Папуа – Нову Гвінею, де на початок року було менше ніж 900 інфікованих і 9 смертей, а зараз кількість хворих понад 9,3 тисячі людей, а також 82 летальних випадки.
Статистика поширення COVID-19 в світі
У щотижневому епідеміологічному бюлетені йдеться про те, що зростання захворюваності на коронавірус триває сьомий тиждень поспіль, а зростання смертності — четвертий тиждень поспіль.
Минулого тижня надійшли повідомлення про більш ніж 4,5 млн нових випадків захворювання, що на 11% більше, ніж за попередні сім днів. Смертність зросла на 7%.
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