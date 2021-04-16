ВООЗ: світ наближається до найвищого рівня поширення COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ наближається до максимального рівня поширення COVID-19. За останні 2 місяці у світі тижневі показники захворюваності зросли щонайменше вдвічі.

Людство наблизилось до максимальних показників захворюваності від початку пандемії. Про це на брифінгу в Женеві 16 квітня заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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У світі кількість нових випадків, зареєстрованих кожну тиждень, майже подвоїлося за останні два місяці. Це наближає нас до самого високого рівня інфікування за час пандемії,

– сказав очільник ВООЗ.

Пік фіксують у країнах, які найменше постраждали від пандемії

Крім того, у ВООЗ відзначили, що наразі різке збільшення поширення COVID-19 фіксують у тих країнах, які раніше уникли широкого інфікування.

Зокрема, Гебреїсус привів у приклад Папуа – Нову Гвінею, де на початок року було менше ніж 900 інфікованих і 9 смертей, а зараз кількість хворих понад 9,3 тисячі людей, а також 82 летальних випадки.

Статистика поширення COVID-19 в світі

У щотижневому епідеміологічному бюлетені йдеться про те, що зростання захворюваності на коронавірус триває сьомий тиждень поспіль, а зростання смертності — четвертий тиждень поспіль.

Минулого тижня надійшли повідомлення про більш ніж 4,5 млн нових випадків захворювання, що на 11% більше, ніж за попередні сім днів. Смертність зросла на 7%.