Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що на сьогодні у світі не зареєстровано жодної смерті від вакцини проти коронавірусу.

На думку ВООЗ, вакцинація препаратом AstraZeneca має продовжуватись, а переваги вакцини як і раніше переважують її ризики.

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У ВООЗ додали, що вакцинація від COVID-19 не знизить смертність від інших хвороб.

Смертність з інших причин продовжиться, в тому числі після вакцинації, але без причинно-наслідкового зв'язку,

— заявили в ВООЗ.

Важливо! За даними організації, за станом на неділю, 9 березня було введено понад 268 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. На сьогодні не виявлено випадків смерті від вакцини.

Прогноз ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я припустили, що пандемія коронавірусу ослабне до початку 2022 року.

Голова європейського відділення ВООЗ Ханс Клюге заявив, що 2021 рік все ще буде роком коронавірусу, проте захворювання буде більш передбачуваним і керованим, оскільки рік тому вчені знають про коронавірус значно більше.

Головне про вакцинацію проти COVID-19 на сьогодні

ВООЗ дозволила застосування вакцини проти коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson. Вакцину внесли до екстреного списку медпрепаратів.

8 європейських країн — Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва, Люксембург та Румунія — призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів у пацієнтів після щеплення. Водночас взаємозв'язку між випадками смерті і препаратом AstraZeneca не виявили.

Фармацевтична компанія AstraZeneca заперечує звинувачення. Такої ж думки ВООЗ, Міністерства охорони здоров'я Канади та Німеччини – відомства закликали не призупиняти вакцинацію препаратом AstraZeneca.