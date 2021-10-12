Додаткова доза потрібна людям з ослабленим імунітетом

Експерти ВООЗ зауважують, що люди з ослабленим імунітетом схильні до високого ризику важкого коронавірусу, і в їхньому випадку стандартної первинної вакцинації може бути недостатньо.

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Вакцинованим Sinovac і Sinopharm рекомендували три дози

Також додаткову, третю дозу, рекомендували робити людям старшим 60 років, які були щеплені китайськими вакцинами Sinovac і Sinopharm.

У ВООЗ пояснили цю рекомендацію даними дослідження вчених з Латинської Америці, які довели, що з часом ефект від цих щеплень в старших вікових групах знижується.

Увага! У випадку з китайськими вакцинами в ВООЗ допустили використання інших схвалених препаратів як третю дозу.

Крім того, у рекомендації закликали країни вакцинувати максимальну частку людей старших 60 років, а потім призначати третє щеплення, починаючи з найстарших вікових груп.

До слова, Johnson & Johnson не існує затвердженої бустерної або третьої дози. Однак 5 жовтня компанія попросила FDA дозволити бустери для людей, які отримали її одноразову вакцину.

Чи будуть вакцинувати трьома дозами в Україні? 5 жовтні у МОЗ повідомили що 5 жовтні у МОЗ повідомили що наразі не вводитимуть вакцинацію трьома дозами, оскільки це ще не на часі. Мовляв, зацікавленість населення до вакцинації впала.

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