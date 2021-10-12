ВООЗ таки схвалила вакцинацію трьома дозами
Джерело:ООН
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала робити третє щеплення вакциною проти коронавірусу. Однак, бустерну дозу радять робити не усім, а лише людям з ослабленим імунітетом.
Додаткова доза потрібна людям з ослабленим імунітетом
Експерти ВООЗ зауважують, що люди з ослабленим імунітетом схильні до високого ризику важкого коронавірусу, і в їхньому випадку стандартної первинної вакцинації може бути недостатньо.
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Вакцинованим Sinovac і Sinopharm рекомендували три дози
Також додаткову, третю дозу, рекомендували робити людям старшим 60 років, які були щеплені китайськими вакцинами Sinovac і Sinopharm.
У ВООЗ пояснили цю рекомендацію даними дослідження вчених з Латинської Америці, які довели, що з часом ефект від цих щеплень в старших вікових групах знижується.Увага! У випадку з китайськими вакцинами в ВООЗ допустили використання інших схвалених препаратів як третю дозу.
Крім того, у рекомендації закликали країни вакцинувати максимальну частку людей старших 60 років, а потім призначати третє щеплення, починаючи з найстарших вікових груп.
До слова, Johnson & Johnson не існує затвердженої бустерної або третьої дози. Однак 5 жовтня компанія попросила FDA дозволити бустери для людей, які отримали її одноразову вакцину.