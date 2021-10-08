Таких шляхів колективного імунітету може бути два:

люди масово хворіють і виробляють природний імунітет;

люди масово вакцинуються.

Всесвітня організація охорони здоров'я виступає за другий варіант, адже він не дозволяє поширювати інфекцію та запобігає втраті людських життів.

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Журналіст з Одеси Сергій Дібров оприлюднив два скріншоти з сайту ВООЗ, на яких видно, як змінилося визначення колективного (стадного) імунітету. Наразі на сайті організації затверджено оновлене визначення.

Що таке колективний імунітет? Це явище, за якого більшість населення набуває імунітет від певного інфекційного захворювання і, відповідно, стає нечутливим до поширення його збудника. Так збудник втрачає можливість "ходити" між людьми.

ВООЗ змінила визначення

На скриншотах у першій редакції, датованій 9 червня 2020 року, колективний імунітет визначено як "непрямий захист від інфекційної хвороби, який відбувається, коли населення імунне або шляхом щеплень, або імунітету, виробленого внаслідок попередньої інфекції".

Друга ж редакція, датована 13 листопада 2020 року трактує колективний імунітет як "поняття, за допомогою якого популяція може бути захищена від певного вірусу, якщо досягнуто порогового значення".

Колективний імунітет досягається шляхом захисту людей від вірусу, а не шляхом їхнього зараження,

– мовиться у повідомленні.



Визначення ВООЗ / Скриншот Сергія Діброва

Однак чинна редакція зазначеної сторінки ВООЗ, яка зараз затверджена на офіційному сайті від 30 грудня 2020 року, містить перше визначення, доповнене й уточнене. Зокрема, там мовиться, що вакцинованих та перехворілих знову "урівняли в правах".

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Там додали, що ВООЗ підтримує досягнення "стадного імунітету" шляхом вакцинації, а не дозволу поширенню хвороби в будь-якій частині населення, "оскільки це призведе до непотрібних випадків та смертей".

"Імунітет стада проти COVID-19 слід досягати, захищаючи людей шляхом вакцинації, а не піддаючи їх впливу збудника, що викликає захворювання", – наголосили у відомстві.



Остання редакція визначення / Скриншот