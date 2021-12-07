У ВООЗ назвали неефективним популярний спосіб лікування COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує хворим на коронавірус переливати плазму крові тих, хто вже перехворів на COVID-19.

Переливання плазми від перехворілих на COVID-19

У ВООЗ оновили рекомендації лікування COVID-19. Представники організації зазначили, що очікування щодо лікування плазмою антитіл не виправдало очікувань.

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Актуальні дослідження свідчать про те, що переливання кров'яної плазми не підвищу шанси на життя і не знижує потреби в кисневій підтримці важких пацієнтів з COVID-19,

– йдеться у повідомленні ВООЗ.

Крім того, така терапія є коштовною та витратною по часу.

Протипоказання терапії

У ВООЗ наголосили, що не рекомендують переливати плазму людей, які одужали після коронавірусу, пацієнтам, захворювання яких не є тяжким, а також тяжкохворим та пацієнтам, які перебувають у критичному стані.

Що відомо про застосування переливання плазми

За даними ВООЗ, організація зробила ці висновки вивчивши результати 16 досліджень, проведених за участю 16 236 пацієнтів.

МОЗ України ще в листопаді 2020 року вніс у протокол лікування ковіду переливання плазми від тих, хто вже перехворів. Цей метод рекомендували застосовувати до хворих з важким чи критичним перебігом.

Оптимальним вважається введення плазми на початку захворювання (до появи антитіл), найбільш ефективно – в перші 72 години під появи перших клінічних симптомів.

Цей метод лікування дозволений також у Європі, США і Росії. Досі вважали, що переливання конвалесцентної плазми знижує смертність на 57%.

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