У ВООЗ відповіли, чи повинні країни вимагати від туристів вакцинації проти коронавірусу
Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я із надзвичайних ситуацій рекомендує країнам не вимагати доказів вакцинації від COVID-19 від туристів, які до них прибувають.
Такі підсумки засідання комітету опублікували на сайті ВООЗ. У звіті, зокрема, йдеться, що не усе населення наразі має змогу вакцинуватись.
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З огляду на те, що вплив вакцин на зниження передачі вірусу поки невідомий, а доступність вакцин зараз надто обмежена, комітет рекомендував країнам не вимагати доказів вакцинації від людей, які прибувають з-за кордону,
– йдеться в повідомленні.
Комітет рекомендував країнам вживати скоординованих заходів щодо забезпечення безпеки поїздок, а також ділитися досвідом і кращими практиками з ВООЗ.
Щодо вакцин, комітет наголосив на необхідності рівного доступу до препарату через глобальний механізм COVAX, а також на збільшені глобальних виробничих потужностей.
Які країни заявили про намір ввести COVID-паспорта
- Польща. Документ нібито буде надавати людям низку переваг під час карантинних обмежень.
- Данія. В уряді країни запевняють, що паспорт буде корисним при поїздках за кордон.
- Угорщина. Без паспорта у людей начебто будуть труднощі із відвідуванням громадських місць.
- Велика Британія. Країна розробляє програму, яка буде підтверджувати вакцинацію.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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