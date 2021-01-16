Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я із надзвичайних ситуацій рекомендує країнам не вимагати доказів вакцинації від COVID-19 від туристів, які до них прибувають.

Такі підсумки засідання комітету опублікували на сайті ВООЗ. У звіті, зокрема, йдеться, що не усе населення наразі має змогу вакцинуватись.

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Країни повинні відмовитись від ідеї "ковідних" паспортів

З огляду на те, що вплив вакцин на зниження передачі вірусу поки невідомий, а доступність вакцин зараз надто обмежена, комітет рекомендував країнам не вимагати доказів вакцинації від людей, які прибувають з-за кордону,

– йдеться в повідомленні.

Комітет рекомендував країнам вживати скоординованих заходів щодо забезпечення безпеки поїздок, а також ділитися досвідом і кращими практиками з ВООЗ.

Довідка: 6-те засідання Комітету ВООЗ із надзвичайних ситуацій щодо COVID-19 відбулося 14 січня. Засідання проходять кожні 3 місяці.

Щодо вакцин, комітет наголосив на необхідності рівного доступу до препарату через глобальний механізм COVAX, а також на збільшені глобальних виробничих потужностей.

Які країни заявили про намір ввести COVID-паспорта

Польща. Документ нібито буде надавати людям низку переваг під час карантинних обмежень.

Данія. В уряді країни запевняють, що паспорт буде корисним при поїздках за кордон.

Угорщина. Без паспорта у людей начебто будуть труднощі із відвідуванням громадських місць.

Велика Британія. Країна розробляє програму, яка буде підтверджувати вакцинацію.

Зверніть увагу! Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також заявив, що в Україні будуть видавати паспорти та інші документи, що підтверджують вакцинацію.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу